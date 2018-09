Secretaris Jong N-VA Zwijndrecht stapt op na rel rond racistische berichten: "Hitler heeft niks misdaan" Tot voor kort lid van Schild & Vrienden IB HA

12 september 2018

04u51

Bron: Belga, Het Nieuwsblad 13 Een jongeman uit Beveren heeft ontslag genomen als secretaris bij Jong N-VA Zwijndrecht en Burcht. Maandag kwamen aanstootgevende reacties van Yannick Dhondt op sociale media naar boven. Dat schrijven de Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, Het Nieuwsblad en De Standaard.

"Het is totaal niet mijn bedoeling geweest om onrespectvol om te gaan met een bepaalde groep mensen. De reactie op die pagina was om te lachen, maar ik zie mijn eigen fout nu wel in. Moest ik hiermee mensen gekwetst hebben, mijn excuses daarvoor." Met die woorden reageerde Yannick Dhondt (23) gisteren op Facebook na zijn ontslag als lid en secretaris bij Jong N-VA in Zwijndrecht.

"Grap"

Daarmee verwees de man naar zijn bericht op de satirische Facebook­pagina 'Vlaams Belang Mexico'. In die groep werd "Ik haat knikkers" gepost. Dhondt reageerde daarop met "Nate ­Higgers", volgens hem dus een grap. Ongeveer een jaar geleden plaatste het ex-lid van Jong N-VA ook nog "Hitler did nothing wrong" als reactie op een Facebookpost van Comac, de jongerenbeweging van PVDA.



Dhondt was tot voor kort lid van de extreemrechtse organisatie Schild & Vrienden, maar wil zich daarvan distantiëren na de ophefmakende Pano-reportage over de vereniging.

N-VA Brussel

De jongeman is de tweede N-VA'er in amper een paar dagen tijd die een stap opzijzet omwille van controversiële uitspraken. Eerder deze week werd Alain Van Nieuwenborgh, kandidaat op de vijftiende plaats van de lijst van N-VA in Brussel-stad voor de gemeenteraadsverkiezingen, nog van de lijst geschrapt na racistische uitlatingen op Facebook.

Rond Van Nieuwenborgh was een polemiek ontstaan nadat één van zijn Facebookberichten, daterend uit juli, naar boven was gekomen. In de bewuste post uit de Brusselaar zijn tevredenheid dat Couleur Café op zijn einde liep en de bewoners van Laken weldra verlost waren van de "typische negergeluiden" die het multiculturele festival met zich meebrengt.

N-VA distantieerde zich meteen van de uitspraken en schrapte de kandidaat van hun lijst in Brussel.