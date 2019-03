Secretaresse licht socialistische vakbond op voor 400.000 euro mvdb

22 maart 2019

06u36

Bron: De Standaard 0 Het Brusselse gerecht is een onderzoek gestart naar diefstal en valsheid in geschrifte bij de socialistische vakbond ACOD. De vakbond diende zelf een klacht in, omdat een gewezen directiesecretaresse de vakbond voor meer dan 400.000 euro zou hebben opgelicht. De vrouw in kwestie werd onmiddellijk ontslagen, bericht De Standaard.

De fraude zou al sinds 2014 aan de gang zijn, en het gaat volgens de kranten om een directiesecretaresse uit Denderleeuw die toegang had tot een bestand van elektronische handtekeningen om facturen te betalen.



Hoe de wanpraktijken precies aan het licht kwamen en hoe het komt dat dit zo lang kon aanslepen, is voorlopig niet duidelijk. Verschillende bronnen bevestigen volgens de kranten dat politie en parket in Brussel dit aan het onderzoeken zijn. Bij ACOD zelf zitten ze verveeld met het incident en zijn ze karig met commentaar, luidt het.