Sebastian Bellin, slachtoffer aanslagen Zaventem, haalt finish Ten Miles: “Dit is veel meer dan een finishlijn” rvl avh

22 april 2018

18u08 772 Eén van de deelnemers van de Ten Miles vandaag in Antwerpen was Sebastian Bellin, een slachtoffer van de aanslagen op 22 maart 2016. Het was vandaag de eerste keer dat hij weer meedeed aan een loopwedstrijd. “Ik ben erg emotioneel”, zei Bellin voor de start aan VTM NIEUWS. Bellin overtrof zichzelf en liep de Ten Miles uit.

“Ik heb nooit gedacht dat ik dit zou doen. Ik geloofde er altijd wel in”, zei Bellin voor de start. “Maar geloven is één ding, het doen is iets anders.” En toch overtrof hij zichzelf: hij haalde de finish: “Dit is veel meer dan een finishlijn”, aldus Bellin.

De Belgisch-Braziliaanse basketbalspeler raakte zwaargewond aan de benen bij de terreuraanslag in Brussels Airport twee jaar geleden. “De bom blies een deel aan de achterkant van mijn been weg. Als dat been die tien mijl kan lopen, dan kan ik zelf ook het leven aan.”

