Sean Dhondt aan infuus: IV-therapie nieuwste middel om drukke mens fit en fris te houden. "Maar verwacht niet dat je van burn-out geneest"

Sven Spoormakers

08 juni 2018

13u30

Daar lag Sean Dhondt, met een infuus in de arm. Meteen vroegen de fans op Instagram of er iets ergs gebeurd was, maar niets van dat: hij volgde een IV-therapie. "Via een infuus brengen we vitamines, mineralen en antioxydanten rechtstreeks in de bloedbaan. De perfecte boost voor mensen met een druk en onregelmatig leven", klinkt het.