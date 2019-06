Sea King niet vliegend, maar rijdend gespot

01 juni 2019

Grappig beeld vandaag in Koksijde. Eén van de oude Sea King-helikopters, de RS03, werd over de weg gesleept van de luchtmachtbasis naar het evenement Levensloop in Koksijde. Over een afstand van zo’n drie kilometer. De Sea King-helikopters zijn in maart dit jaar definitief vervangen door de nieuwe Caiman-helikopters en mogen niet meer vliegen.