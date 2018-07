Scoutslokaal in Gent volledig verwoest na brand Jeffrey Dujardin

24 juli 2018

12u53

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 2 Op de Ottergemsesteenweg in Gent is afgelopen nacht rond 00.30 uur een scoutslokaal volledig uitgebrand. Een buurtbewoner merkte de brand op en verwittigde de brandweer. Die konden niet verhinderen dat de houten chalet volledig verwoest werd.

Op het ogenblik van de brand was er niemand meer aanwezig in het lokaal. Er raakte dus niemand gewond, maar het gebouw is vernield.

Het is niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Op de terreinen ligt een kampvuur. Mogelijk is dat eerder op de dag aangestoken.



Het parket van Oost-Vlaanderen stelt een deskundige aan om de precieze omstandigheden van deze brand te onderzoeken. Het parket onderzoekt alle mogelijke oorzaken, inclusief brandstichting.