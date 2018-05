Scoutsleiders mogen weer liften (voor leden blijft het verboden) FT

17 mei 2018

Liften naar de kampplaats of tijdens een activiteit, het is lange tijd helemaal verboden geweest voor wie in de scouts zit. Daar komt nu verandering in: Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft het liftverbod versoepeld "omdat liften avontuurlijk is en goedkoop". Leiding mag voortaan de duim omhoog steken en een auto instappen, voor leden blijft het verboden - zelfs voor wie al wat ouder is en zich verkenner, gids of JIN mag noemen. Voor ze de beslissing nam, heeft de scouts lange tijd met verkeersexperts en juristen gesproken, zo klinkt het. Wil de leiding liften, dan moet ze wel ouder zijn dan 18 en altijd vergezeld zijn van een compagnon.