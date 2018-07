Scoutskamp weggeveegd door mini-tornado in Houffalize AV

25 juli 2018

16u22

Bron: BELGA 0 Een mini-tornado verwoestte gistermiddag een scoutskamp in Houffalize, Luxemburg. Verschillende tenten en materialen vlogen metershoog de lucht in. Hoogstwaarschijnlijk werd de tornado veroorzaakt door de aanhoudende tropische hitte.

De tornado ontstond op een weiland in Alhoumont waar de scouts uit Chastre, Waals-Brabant, op kamp is. Dat bevestigt de burgemeester van Houffalize, Marc Caprasse, die ter plaatse ging. "De tenten werden de lucht in gezogen. De verkenners zelf komen er met de schrik van af, want alles gebeurde heel plotseling", zegt hij. "Het was niet nodig om de brandweer te bellen, het gebeurde net zo plotseling als het stopte", voegt de burgemeester daaraan toe. Er vielen geen gewonden.

Een 14-jarige, geïnterviewd door RTL Info, zei dat hij ongeveer 30 centimeter boven de grond werd getild toen hij de draaikolk in stormde. Toen het zeildoek van een tent omhoog kwam, vlogen alle bezittingen van de scouts ongeveer 25 à 30 meter de lucht in en stortten vervolgens opnieuw neer op het veld.

Soortgelijke verschijnselen werden ook elders in de provincie Luxemburg waargenomen. Ook in Bastogne werd een tornado gezien.