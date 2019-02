Scoutsjongens uit Landen redden neergestorte valschermspringster in bossen van Spa “Lag ze 100 meter dieper in het bos, we hadden haar niet gezien” Luc Beernaert

17 februari 2019

17u44 0 Een groepje verkenners van de scouts uit Landen hebben gisteren wellicht het leven gered van de valschermspringster die neerstortte in Spa. De scoutsjongens, tussen 14 en 16 jaar, troffen de vrouw in het bos aan en verwittigden de hulpdiensten. “Eerst dacht ik dat ze dood was, maar ze bewoog. Ze sprak Frans en vroeg ons haar op haar zij te leggen. Ze is de hele tijd bij bewustzijn gebleven. Het was een schokkende ervaring, maar we zijn blij dat we haar hebben kunnen redden”, getuigt de 15-jarige Louis Ledoux. De vrouw raakte zwaargewond.

Een groep van zestien ervaren parachutespringers steeg gisterennamiddag op vanop het vliegveld van Spa-La Sauvenière. Vermoed wordt dat ze formaties zouden vormen tijdens hun sprong. Maar nadat ze uit het vliegtuig waren gesprongen, en het tijd was om hun parachutes te openen, slaagde één parachutespringster daar niet in. De val van de vrouw, een vijftiger, werd gelukkig gebroken toen ze in de bomen belandde.

“We dachten dat ze dood was”

“We zagen een lichaam liggen, een vrouw. We dachten dat ze dood was”, getuigt Ledoux samen met zijn scoutsvrienden Ewoud (14), Korneel (15) en Luka (16). Met een groep van veertien verkenners waren ze toen ze de vrouw aantroffen. “Uit schrik ben ik weggelopen, maar de anderen zagen dat ze nog bewoog. In het Frans vroeg ze ons of we haar konden omdraaien. Ze lag in een heel onnatuurlijke houding, met haar benen in de verkeerde richting. Het was toen kwart over drie, denk ik. Naast de vrouw lag een noodparachute, die open was. Ze jammerde van de pijn, over haar hele lichaam. Gelukkig was er een jongen bij ons wiens mama Franstalig is, hij kon met haar praten. We hebben de hele tijd op haar ingepraat, haar gegarandeerd dat alles goed zou komen. Liam heeft de hele tijd haar pols vastgehouden om haar hartslag te controleren.” (Lees verder onder de foto)

De vrouw bleef bij bewustzijn, naast haar lag een afgebroken tak. “Vijftig meter verderop hebben we een deel van een parachute gevonden. De vrouw droeg een helm met daarop een GoPro-camera, wat ons doet vermoeden dat ze haar val heeft gefilmd. De klep van haar helm hing vol bloed.”

“Blijf bij ons”

Het was Ewoud die de hulpdiensten belde. Ewoud: “Maar nog voor de ambulance er was, kwamen er twee mannen van de parachuteclub ter plekke. Eén van hen was haar vriend of partner, hij bleef maar haar naam - Danièle - herhalen en smeken: ‘Laat me niet alleen achter, mijn liefste, blijf bij ons’. Twintig minuten nadat we hadden gebeld, kwam er een ziekenwagen. Ook de politie en de brandweer kwamen ter plekke. Ze is later met een helikopter opgepikt, maar toen waren wij al weg. We moesten om 16 uur bij de bussen in Spa zijn, zo’n zeven kilometer verderop, maar we hadden de leiding al verwittigd dat we later zouden zijn.”

De vrouw is instructrice formatiespringen bij SkydiveSpa. Het is voorlopig onduidelijk wat er mis is gegaan en informatie over haar toestand ontbreekt.

Vast staat dat de scoutsjongens fel geschrokken waren. Psychologische bijstand hebben ze niet gekregen, de politie heeft hen ook niet ondervraagd. “Toch hebben we het gevoel dat we haar leven hebben gered. Had ze 100 meter dieper in het bos gelegen, we zouden haar niet gezien hebben en dan was het misschien slechter afgelopen. We zouden graag op de hoogte blijven van haar toestand, en als ze tegen dan beter is, willen we haar graag uitnodigen op onze jaarlijkse spaghettiavond.”