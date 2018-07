Scoutsgroep in provincie Luxemburg geëvacueerd door onweer: "Tenten weggeblazen door rukwinden" NOODNUMMER 1722 BLIJFT GEACTIVEERD HA

04 juli 2018

15u59

Bron: La Meuse 32 Onweersbuien trekken deze namiddag over het zuiden van het land. Vooral de provincie Luxemburg wordt getroffen door het noodweer. Een scoutsgroep uit Brussel werd er geëvacueerd omwille van hevige regen en rukwinden.

Volgens Waalse media werden verschillende tenten op een kampeerterrein in Tellin de lucht ingeblazen door de felle rukwinden. Een dertigtal kinderen en hun begeleiders werden in veiligheid gebracht. Niemand raakte gewond. De politie, brandweer en de burgemeester van Tellin gingen ter plaatse. De scoutsgroep is voorlopig ondergebracht bij de eigenaar van het kampeerterrein. Op de site verblijven nog andere jeugdbewegingen, maar zij moesten niet geëvacueerd worden, meldt La Meuse.



(Lees verder onder de tweet)

UPdate #onweer (13:57). Op dit moment ontwikkelen de eerste regen- en onweersbuien zich in de regio van onze level 2 zone. Over het zuidoosten van België is er kans op #wateroverlast door #buien die zich traag verplaatsen. pic.twitter.com/Yh9oUBQkIU NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link

Code geel

In Limburg, Vlaams-Brabant, alle Waalse provincies en Brussel geldt vandaag code geel. Dat betekent dat er plaatselijk kans is op onweer. "Een lokaal onweer is niet zonder gevaar. Er is kans op intense regenval, hagelbuien en/of blikseminslagen die lokaal voor overlast kunnen zorgen", waarschuwt het KMI. Vooral in de gebieden ten zuiden van Samber en Maas is de kans op onweer het grootst.



Ook gisteren waarschuwde de weerdienst voor lokale onweersbuien. Binnenlandse Zaken besliste daarop het noodnummer 1722 voor niet-dringende brandweeroproepen te activeren.