Scouts niet blij met 'Welp'-doolhof in Bobbejaanland

24 augustus 2018

17u47

Bron: Belga 0 Scouts en Gidsen Vlaanderen vraagt Bobbejaanland bij de geplande nieuwe attractie rond de horrorfilm 'Welp' elke associatie met scouting te vermijden. Voor de film zelf werkte de jeugdbeweging nog constructief samen met de Antwerpse regisseur Jonas Govaerts, maar een (angstaanjagende) pretparkattractie vindt Scouts en Gidsen Vlaanderen een brug te ver.

Bobbejaanland wil dit najaar naar aanleiding van Halloween uitpakken met een doolhof in het thema van 'Welp', de horrorfilm uit 2014 rond een scoutsgroep die naar de Ardennen op zomerkamp gaat. Omdat regisseur Govaerts zelf uit de scouting komt en het om een artistiek project ging, gaf Scouts en Gidsen Vlaanderen destijds zijn toestemming voor de film.

"Alle scoutselementen achterwege laten"

"Jonas heeft ons onlangs in naam van Bobbejaanland op een heel correcte manier gevraagd of we ook een associatie met een pretparkattractie zouden zien zitten, maar dat staat mijlenver van ons pedagogisch project om op een sobere manier activiteiten voor jongeren uit te werken met de nadruk op rust en genieten van de natuur", zegt Jan Van Reusel van Scouts en Gidsen Vlaanderen. "Van Bobbejaanland hebben we sindsdien niets meer vernomen. We hopen dat ze begrip tonen voor ons standpunt en alle scoutselementen zoals logo's en uniformen die op de onze lijken, achterwege laten."

Bobbejaanland stelt in een reactie dat Scouts en Gidsen Vlaanderen inderdaad zijn medewerking aan de attractie niet wilde verlenen en er daarom voorzichtigheid aan de dag wordt gelegd. "In onze communicatie verwijzen we niet naar scouting en de uniformen zullen anders zijn, veeleer verwijzend naar een jeugdbeweging in het algemeen", zegt woordvoerster Peggy Verelst.



"Een jeugdkamp linken met 'scare' vinden we echter wel leuk als Halloweenthema." Scouts en Gidsen Vlaanderen laat nog weten dat Bobbejaanland hen intussen heeft uitgenodigd tot overleg om tot een oplossing te komen.