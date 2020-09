Scouts en Gidsen Vlaanderen verbreekt alle banden met leden van Reuzegom TTR

02 september 2020

14u54

Bron: Belga 0 Een aantal leden van studentenclub Reuzegom die deelnamen aan de studentendoop die Sanda Dia in 2018 fataal werd, waren vroeger actief als scoutsleider. Scoutsgroepen die met hen in contact kwamen, worden nu door de pedagogische staf begeleid, zegt Scouts en Gidsen Vlaanderen.



Ingenieursstudent Sanda Dia uit Edegem overleed in december 2018 na een studentendoop bij de elitaire club Reuzegom. Vrijdag buigt de raadkamer in Hasselt zich over de doorverwijzing van achttien leden van Reuzegom naar de correctionele rechtbank. Het parket wil hen voor de rechtbank brengen voor mensonterende behandeling, het toedienen van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg, het toedienen van schadelijke stoffen met ziekte of arbeidsongeschiktheid tot gevolg, schuldig verzuim en onopzettelijke doding.

"Dit tragisch gebeuren onder jonge mensen raakt ons als nationale leiding van een jeugdbeweging erg. Dat (ex)scoutsleiding hierbij in media wordt genoemd als leden van de betrokken studentenclub Reuzegom, verdiept nog de bezorgdheid. Het drama deed zich ook voor op het terrein dat door een scoutsgroep wordt verhuurd", zegt Scouts en Gidsen Vlaanderen op zijn website.

"Inmiddels kunnen we vanuit de nationale leiding bevestigen dat geen van de vernoemde personen nog actief is binnen scouting", luidt het verder. Groepen die via ex-leiding in verband werden gebracht met de fatale studentendoop, worden nu dus door de pedagogische staf opgevolgd.

Scouts en Gidsen Vlaanderen benadrukt dat een aantal overgangsrituelen bij de jeugdbeweging - belofte of totemisatie - "geen doop of ontgroening" zijn. "Ze zijn zuiver gericht op verwelkoming en waardering van leden binnen de eigen groep". Deze rituelen moeten voor kinderen en jongeren "in elk geval een opbouwende, aangename ervaring zijn, die bijdraagt aan hun ontplooiing als individu en in de groep. Het vernederen, bang of belachelijk maken van leden, hoort niet thuis in de methode van scouting", luidt het verder.

