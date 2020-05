Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft advies en praktisch materiaal klaar voor zomerkampen AW

25 mei 2020

23u57

Bron: Belga 0 Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft advies klaar voor de zomerkampen en een pakket praktisch en concreet materiaal met pictogrammen, logboeken, noodprocedures en checklist voor foeriers. Dat meldt woordvoerder Jan Van Reusel maandagavond.

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V), de ministers van de andere gemeenschappen en de sector zetten vorige week het licht op groen voor zomerkampen en -activiteiten voor kinderen en jongeren. De sector werkte enkele regels uit: zo mogen de activiteiten in "contactbubbels" van maximaal 50 personen doorgaan. De sector rekent ook op het gezond verstand van de initiatiefnemers.



Scouts en Gidsen Vlaanderen hoopt het vertrouwen te krijgen van de ouders. "Leiding is soms zeer jong maar zich zeer bewust van hun enorme verantwoordelijkheid. Zij omarmen de richtlijnen niet als een moeilijkheid maar als een mogelijkheid om veilig op kamp te gaan", aldus Van Reusel. Getuige daarvan de reeds meer dan duizend inschrijvingen op de online infosessies voor kampleiding.

De jeugdbeweging heeft ook oog voor kinderen en jongeren die om een goede reden niet mee op kamp kunnen; omdat ze medisch tot een risicogroep horen, omdat hun groep of ouders een kamp niet zou zien zitten. "In dat laatste geval respecteren we die keuze van zowel groep als ouders absoluut", benadrukt de woordvoerder.

Scouts en Gidsen Vlaanderen rekent ook op het vertrouwen van lokale overheden om de scoutsgroepen te verwelkomen. "Ook naar hen willen we luisteren met eventuele bekommernissen voor gezondheid van de plaatselijke bevolking. Het is een bezorgdheid die we zonder meer delen en waarmee rekening wordt gehouden door onder andere de beperking van contacten buiten de kampbubbels en aangepaste activiteiten zoals geen tweedaagse."

Tot slot zoekt Scouts en Gidsen Vlaanderen naar alternatieve terreinen voor geplande buitenlandse kampen. "Onze structuur zet hier alles op alles om voor elke groep mee een oplossing te vinden.”