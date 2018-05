Scooterrijder kritiek na botsing in Antwerpen: "Hij reed aan hoge snelheid door het rode licht" PLA

26 mei 2018

12u07

Bron: eigen berichtgeving 6 Rond 4 uur vannacht is een 25-jarige scooterrijder uit Antwerpen op een jeep gebotst.

De jeep stak de Britselei over richting Mechelsesteenweg, dat is het kruispunt ter hoogte van de vroegere Nationale Bank. Net op dat moment kwam een Vespa aangereden die de Britselei volgde. De motorrijder werd weggeslingerd. De man kreeg de eerste zorgen van een MUG-arts en werd dan in kritieke toestand afgevoerd.

Volgens politiewoordvoerder Sven Lommaert verklaarden getuigen aan de politie dat de man op de Vespa aan hoge snelheid door het rode licht reed. "De bromfietser kwam onder de jeep terecht en moest door de brandweer bevrijd worden. Hij werd in levensgevaar naar het Universitair Ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is ondertussen stabiel. Het levensgevaar is geweken. De man heeft wel talrijke breuken opgelopen."

Het kruispunt bleef geruime tijd afgesloten om een verkeersdeskundige van het parket zijn werk te laten doen.