Scooterbestuurder zwaargewond bij ongeval in Schaarbeek

SVM

19 juni 2019

20u51

Bron: Belga

0

In de Brusselse gemeente Schaarbeek is vanmiddag een scooterbestuurder zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat melden de Brusselse brandweer en het Brusselse parket. Het slachtoffer verkeerde eerst in levensgevaar, maar dat is niet langer het geval.