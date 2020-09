Exclusief voor abonnees

Sciensano wil mondmaskerplicht op school herbekijken na kritiek artsen: “Eén uur les, en ze hebben hoofdpijn en zijn duizelig”

Ingrid De Vos

09 september 2020

20u32

De kritiek op de mondmaskerplicht in het middelbaar zwelt aan. Zeventig artsen stuurden een open brief aan onderwijsminister Ben Weyts (N-VA), want zij zien steeds meer jongeren met fysieke klachten, zoals hoofdpijn en duizeligheid. Sciensano neemt de brief ernstig. “Misschien moeten we in de klas doen zoals in de horeca: wie zit, mag het masker afzetten.”