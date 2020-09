Sciensano verdedigt code rood voor Spanje: “Geen lichtzinnige beslissing” PVZ

11 september 2020

13u08

Bron: Belga 2 Tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum heeft Steven Van Gucht van Sciensano vrijdag de beslissing verdedigd om Spanje als rode zone in te kleuren. "Spanje telt het hoogste aantal coronabesmettingen binnen Europa met 263 per 100.000 inwoners in de laatste veertien dagen. Dat is bijna vijf keer zo hoog als in België."

Volgens Van Gucht krijgt de FOD Buitenlandse Zaken, die de lijsten van de kleurcodes publiceert, veel vragen binnen over de reden waarom sommige regio's rood worden ingekleurd. Niet-essentiële reizen naar gebieden met een rode kleurcode zijn verboden. Wie terugkeert uit een rode zone moet verplicht twee weken in quarantaine en een coronatest laten afnemen.

"In het bijzonder komen er heel veel vragen binnen over Spanje", zei Van Gucht. "Vele Belgen hebben er een buitenverblijf of gaan er graag overwinteren. We begrijpen dan ook dat dit voor veel mensen aankomt als een heel onaangename en harde beslissing."

Maar het is wel degelijk de juiste beslissing, die "niet lichtzinnig" werd genomen, benadrukte de viroloog. "Spanje telt het hoogste aantal besmettingen binnen Europa met 263 besmettingen per 100.000 inwoners in de laatste veertien dagen. Dat is bijna vijf keer zo hoog als in België. In Madrid bedraagt de besmettingsgraad 470 per 100.000 inwoners. Dat is meer dan drie keer hoger dan in Brussel. En de trend is stijgend", luidde het. "Ook het aantal sterfgevallen per 100.000 inwoners is gestegen in Spanje. Momenteel ligt dat meer dan drie keer hoger dan in België.”

Stijgende cijfers Europa

Van Gucht wees er ook op dat België lang niet het enige land is dat Spanje viseert. "Er zijn nog tien andere landen die vragen aan reizigers om in quarantaine te gaan bij terugkeer uit Spanje. Nog vier andere landen vragen een test vlak voor of na terugkeer uit Spanje. België staat hier dus niet alleen in."

Niet alleen in Spanje stijgen de besmettingen weer. "We zien dit ook in heel wat andere Europese landen, waaronder bijvoorbeeld Frankrijk en Nederland", aldus Van Gucht. "Begin augustus bevond België zich nog in de top vier van de landen met de hoogste besmettingsgraad. In de loop van augustus zijn we er gelukkig in geslaagd om de curve van de besmettingen af te platten dankzij de inspanningen van alle Belgen. Ondertussen bevinden we ons op plaats negen binnen de EU wat de besmettingsgraad betreft. We moeten bij deze vergelijking ook rekening houden met het feit dat België meer test dan de meeste andere Europese landen.”

De Europese cijfers illustreren dan ook dat het belangrijk blijft om “een reeks basisregels zoals afstand houden en het beperken van onze dichte contacten” te respecteren, zei Van Gucht. “De besmettingscurve kan duidelijk heel snel stijgen. In principe kan er een verdubbeling om de drie dagen zijn, wanneer het virus op topsnelheid komt. Stijgingen kunnen dus heel snel gaan, maar het aantal besmettingen terugdringen en de curve terug omlaag brengen, gaat vele malen trager. Het is daarom veiliger en veel doeltreffender om het virus in toom te houden op een laag besmettingsniveau.”

België is niet het strengst

De viroloog wees ook op een vergelijking van de universiteit van Oxford van de strengheid van de maatregelen in verschillende landen, om aan te tonen dat de Belgische maatregelen zeker niet de strengste zijn. “België bekleedt een middenpositie wat de strengheid van de maatregelen betreft”, benadrukte hij. “Sommige landen, die op het eerste gezicht ook heel wat strengere maatregelen hanteren, houden het virus minder goed in toom dan in België. Het gaat hem immers niet zozeer om de strengheid van de maatregelen die door de overheid opgelegd worden, maar vooral ook om het vertrouwen en de wil van de bevolking om deze voorschriften op te volgen. Zonder dat laatste, kan geen enkele maatregel het doel treffen.”