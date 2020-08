Sciensano schenkt met nieuwe grafieken meer aandacht aan provincies SVM

06 augustus 2020

20u35

Bron: Belga 1 Sciensano zal vanaf morgen nieuwe punten in het dagelijkse rapport beschikbaar stellen om de actuele situatie van de Covid-19-epidemie beter te kunnen volgen. Dat meldt het gezondheidsinstituut.

Het dagelijks rapport, dat om 11 uur wordt gepubliceerd, zal voortaan een grafisch overzicht van de trends geven. "Deze grafieken zullen de al beschikbare grafieken (aantal nieuwe gevallen, nieuwe ziekenhuisopnames, nieuwe patiënten op intensieve zorgen en sterfgevallen; nvdr) aanvullen", luidt het.



Verder komt er een opsplitsing per provincie van het aantal gevallen. De positiviteitsratio (het percentage positieve testen van alle uitgevoerde testen; nvdr) wordt in een grafiek naar leeftijdsgroep gegoten en wordt per provincie in kaart gezet. Tot slot komt er een kaart van het aantal uitgevoerde tests per provincie per 100.000 inwoners en een grafiek van de ziekenhuisopnames per regio.

De gegevens starten vanaf 22 juni, het moment waarop het aantal diagnoses in België zich op het laagste niveau bevond. Een beschrijving van de epidemie sinds begin maart wordt op het einde van het rapport gepresenteerd.

