Sciensano pleit voor automatische handhygiëne in woonzorgcentra ISA

17 juli 2020

12u00

Bron: Belga 0 Automatische handhygiëne in woonzorgcentra zou zeker van invloed zijn bij een tweede golf van besmettingen met het coronavirus, maar ook met bijvoorbeeld het griepvirus. Boudewijn Catry, verantwoordelijke van de dienst zorginfecties en antibioticaresistentie bij Sciensano, pleitte vrijdag tijdens de coronacommissie in het Vlaams Parlement voor dergelijke systemen.

Catry wees in het parlement op het nut dat zo'n automatische handhygiëne zou hebben. "We zouden ervoor moeten zorgen dat iedereen die een woonzorgcentrum binnen- of buitengaat eerst zijn handen moet ontsmetten", zei Catry. Hij wees erop dat privépartners al aan de slag zijn met dergelijke automatische systemen. "Ik raad aan om onderzoeksprojecten op te starten en hiervoor wetgevende initiatieven te nemen. Dit zal zeker invloed hebben op een tweede golf, en niet alleen werken tegen het coronavirus, maar ook tegen bijvoorbeeld griep."

"Als je niet binnen kan in een woonzorgcentrum zonder ontsmetting, als de deuren gewoonweg niet opengaan, dan is geen extra opleiding handhygiëne nodig, zijn er geen discussies. Zelfs de lichttechnicus zal dan zijn handen moeten ontsmetten. Het is zeer rechtlijnig en zorgt voor psychische rust bij het personeel, als niet langer gediscussieerd moet worden", zei Catry, die eveneens een pleidooi hield voor automatisering van datastromen.

In zijn uiteenzetting kwam Catry voorts terug op de beslissing om vanaf midden maart geen bezoek meer toe te laten in de woonzorgcentra. "De snelheid waarmee dat gebeurde was goed, maar de krachtdadigheid was uiteindelijk niet wat we ervan verwachtten", zei hij. In diezelfde context zei Catry dat het bij een tweede golf moet overwogen worden om mantelzorgers toe te laten om het zorgpersoneel bij te staan.