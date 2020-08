Sciensano: “Als één geval wordt vastgesteld, gaan we niet meer volledige kleuterklas sluiten” Kinderen van drie tot zes jaar niet langer systematisch getest HAA

15 augustus 2020

14u37

Bron: Belga 2 In navolging van kinderen jonger dan drie jaar zullen ook kinderen uit de leeftijdsgroep van drie tot zes jaar die mogelijk besmet zijn met het coronavirus niet langer systematisch worden getest. Dat blijkt uit een wijziging die gezondheidsinstituut Sciensano heeft aangebracht in de procedure voor kinderen. “Als er één geval wordt vastgesteld, gaan we niet meer een volledige kleuterklas sluiten”, klinkt het ook.

"Kinderen onder drie jaar worden op dit moment niet systematisch getest bij de minste snotvalling", verduidelijkt de interfederaal woordvoerder over het coronavirus, Steven Van Gucht van Sciensano. "Bij kinderen van die leeftijd komt dat heel frequent voor, zonder dat dat reden is voor ongerustheid. Let wel, kinderen worden wel nog getest bij ernstige symptomen of als in hun omgeving iemand met hoog risico bevindt, bijvoorbeeld iemand met zwakke gezondheid."

Studie

Ook als er meerdere gevallen zijn in een en dezelfde klas of crèche moet die hele groep nog getest worden. "Die teststrategie wordt nu uitgebreid naar kinderen uit de leeftijdsgroep van drie tot zes jaar", zegt Van Gucht. "Het is vooral een procedurele overweging, zodat het niet naar een problematische situatie evolueert.”



Gisteren nog bleek uit een studie van Sciensano, die verschillende buitenlandse studies bevestigde, dat kinderen in ons land minder vaak besmet raken met het coronavirus en dat het aantal secundaire besmettingen in scholen lager ligt dan in het gezin. Bovendien worden kinderen die toch besmet raken vaak minder ziek.

De ervaring leert dat kinderen die positief testten vaak thuis zijn besmet en het niet makkelijk doorgeven. Extra voorzichtigheid is wel geboden Steven Van Gucht van Sciensano

Sciensano expliciteert daarom in de gewijzigde procedure dat, in navolging van de crèches, kleuterklassen enkel moeten sluiten als een leerkracht positief test. Ook pas als er meer dan één kind positief test in dezelfde klas is een sluiting nodig.

“Zeker onder tien jaar zijn kinderen op zijn minst minder vatbaar voor het virus, en we denken ook dat ze minder besmettelijk zijn. Als er één geval wordt vastgesteld gaan we niet meer een volledige kleuterklas sluiten. De ervaring leert dat kinderen die positief testten vaak thuis zijn besmet en het niet makkelijk doorgeven. Extra voorzichtigheid is wel geboden, de situatie goed in het oog houden en meer aandacht hebben voor bijvoorbeeld handhygiëne."

Secundair onderwijs

Ook in de basisscholen worden kinderen die in dezelfde klas zitten als een kind dat positief testte, alsook leerkrachten, slechts als contactpersonen met laag risico beschouwd, mits extra voorzorgsmaatregelen. In het secundair onderwijs daarentegen gelden dezelfde regels als voor volwassenen, zoals dat bijvoorbeeld in het bedrijfsleven van toepassing is.

Lees ook:

Hoe besmettelijk zijn kinderen, en hoe snel raken ze zelf besmet? Dit zeggen de meest recente wetenschappelijke onderzoeken (+)

Politiek filosoof Patrick Loobuyck: “Wat de coronamaatregelen betreft zouden we best wat stouter mogen zijn” (+)