Sciensano : “1 op 5 patiënten die tijdens eerste golf in ziekenhuis belandde, is overleden“ KVE

26 juli 2020

19u39

Bron: Belga 24 Eenentwintig procent van de patiënten die tijdens de eerste golf -van 15 maart tot en met 14 juni- met Covid-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen, is tijdens zijn ziekenhuisverblijf overleden. Bij de patiënten die op intensieve zorg verbleven, ging het zelfs om 40 procent. Dat blijkt uit een studie van Sciensano ‘Ziekenhuissurveillance Covid-19'.

Bruno Catry, diensthoofd Infectieziekten bij Sciensano, bevestigt het hoge sterftecijfer maar waarschuwt om dit niet door te trekken naar de tweede golf. "We kunnen de eerste golf niet vergelijken met de tweede. De bescherming van het zorgpersoneel is nu veel beter, er is bijvoorbeeld overal mondmaskerplicht. Daarnaast is ook de behandeling van Covid-patiënten veel verbeterd", klinkt het. Catry wijst er ook op dat tijdens de eerste golf relatief veel verzwakte mensen, zoals ouderen, getroffen werden door het virus.

De meerderheid van de sterfgevallen (89,7 procent) deed zich volgens het rapport voor bij 65-plussers. "Leeftijd is de grootste risicofactor voor overlijden in het ziekenhuis, gevolgd door de volgende risicofactoren geïdentificeerd in de gegevens van de klinische surveillance: van het mannelijke geslacht zijn, het hebben van een hart- en vaatziekte, diabetes, een chronische nier-, lever- of longaandoening, neurologische of cognitieve stoornissen of kanker", staat in het rapport.

