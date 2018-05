Schuurbrand in Bierbeek, geen gevaar voor nabije dieren Andreas De Prycker

29 mei 2018

13u18

Bron: Eigen berichtgeving 0 In de Vuilenbosstraat in Bierbeek is een brand in een schuur aan de gang. De Leuvense brandweer is volop bezig met het vuur te blussen.

Het is vooralsnog niet duidelijk wat er in de schuur is opgeslagen. Naast de schuur zouden dieren staan, maar volgens de eerste berichten lopen zij geen gevaar. Hoe de brand is ontstaan, is vooralsnog niet geweten.