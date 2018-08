Schutter Spa weet niets meer: "Ik had veel bier gedronken en vijf keer drugs genomen" TT

29 augustus 2018

08u42

Bron: RTL Info 16 Yvo T., de 36-jarige Nederlander die aangehouden is op verdenking van doodslag op een agent zaterdag in Spa, heeft in zijn verhoor verklaard zich niets meer te herinneren van de feiten door zwaar drank- en drugsgebruik. Volgens RTL Info, dat de verhoren van de man kon inkijken, beefde T. de hele tijd, maar ontkende hij afkickverschijnselen te vertonen. De Nederlander lijdt naar eigen zeggen aan 'tremor'.

Het parket besliste gisteren Yvo T. aan te houden voor doodslag op de 38-jarige agent Amaury Delrez en poging tot doodslag op diens collega. Delrez stierf zaterdagnacht bij een controle van de taxi waarin T. met twee kompanen was gestapt na een ruzie aan een café in Spa. Hij kreeg een kogel in het hoofd.

T. kon pas maandag verhoord worden, omdat hij zondag nog te zwaar onder invloed van alcohol en drugs was. Volgens het parket viel er geen zinnig woord uit hem te krijgen en viel hij geregeld opnieuw in slaap. De Nederlander werd zondagochtend volledig van de wereld opgepakt in een nabijgelegen vakantiehuis, met een kogelwonde in de buik. Die liep hij op tijdens de schietpartij met de politie.



In zijn verhoren tegenover de politie vertelde T. zich van de gebeurtenissen niets te herinneren. Alles tussen de aankomst aan café Havana in Spa en zijn arrestatie is volgens de man "een zwart gat". Volgens T. had hij heel veel bier gedronken en de bewuste avond vijf keer verschillende drugs genomen. Een uitleg over de schoten of over de locatie van het wapen - dat nog altijd niet teruggevonden is - kan hij dan ook niet geven.

Glas water

T. herinnert zich enkel dat hij het "heel koud" had en een taxi wilde nemen. Maar dat hij ook in die taxi is gestapt, weet hij niet meer. Enkel dat hij wakker werd in een bos of struik, kan hij zich voor de geest halen. Daarop zag hij een vakantiehuis waar hij aanbelde en vroeg of hij een glas water mocht drinken. Hij wilde ook een gsm lenen van de aanwezige vakantiegangers om zijn moeder te bellen. T. wilde dat zijn vader hem kwam ophalen, die samen met zijn broer en een vriend op een camping in de buurt verbleven voor de F1-wedstrijd van zondag.

Volgens T. is hij daarop in slaap gevallen op de zetel, werd hij op een gegeven moment wakker en zag hij agenten in de tuin. Die vertelden hem opnieuw te gaan slapen, en daarna is alles opnieuw zwart.

Zwijgrecht

Het parket bevestigde gisteren dat T. wel een en ander verteld heeft tijdens zijn verhoren door de politie, maar dat hij zich tijdens het verhoor door de onderzoeksrechter beriep op zijn zwijgrecht. Dat deed hij naar eigen zeggen "om geen fouten te maken". Zo zei hij niet meer te weten wat hij tegen de politie gezegd heeft tijdens zijn arrestatie.

Waarom hij aanhoudend zat te beven tijdens het verhoor, wilde de onderzoeksrechter nog weten. Volgens T. heeft hij een ziekte, 'tremor', en vertoont hij helemaal geen afkickverschijnselen.

De onderzoeksrechter besliste T. gisteren aan te houden en deelde dat ook mee aan de verdachte. T. zou daarop, nog steeds volgens RTL Info, herhaald hebben dat hij van niets weet, niet naar de gevangenis wil, niet gewelddadig is en nooit veroordeeld is.

Het parket houdt het erop dat T onder invloed was van "een cocktail van alcohol en drugs of medicijnen". Toxicologisch onderzoek moet meer duidelijkheid bieden.

Kennissen zeggen dat Yvo T. een man is "met veel problemen" die al jaren antidepressiva slikt. Hij zou al vaker bij gewelds- en drugsincidenten betrokken zijn.