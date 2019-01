Schutter Joods Museum gebruikte twee wapens, slachtoffers werden in nek of hoofd geraakt HA TT

11 januari 2019

15u25

Bron: Belga 0 Mehdi Nemmouche, de schutter die op 24 mei 2014 het vuur opende in het Joods Museum in Brussel, had zeker twee wapens bij zich. Bij de aanslag lieten vier mensen het leven. Drie van hen overleden zeer snel aan hun verwondingen, zo blijkt uit de rapporten van de wetsartsen en wapenexperten die geciteerd worden in de akte van beschuldiging van het federaal parket. De twaalf juryleden hebben deze namiddag de laatste pagina’s van de akte gehoord. Daarmee is de lezing van het 195 pagina’s tellende document achter de rug. Beschuldigden Nemmouche en Nacer Bendrer volgden de urenlange uiteenzetting vrij onbewogen.

Het echtpaar Riva en Alexandre Strens werd met hetzelfde wapen neergeschoten, een handvuurwapen van kaliber .38. Museummedewerkster Dominique Sabrier werd gedood met een automatisch geweer van het kaliber 7,62.

Zowel Emanuel als Miriam Riva werden met een kogel in de nek neergeschoten, telkens een kogel van het kaliber.38. Zij overleden allebei vrijwel direct aan de gevolgen van dat schot. Alexandre Strens werd in het voorhoofd geraakt door een kogel van hetzelfde kaliber en overleed pas weken later, op 6 juni 2014, al was zijn toestand op de dag na de aanslag al meer dan zorgwekkend, om niet te zeggen hopeloos. Dominique Sabrier, vrijwilligster in het museum, werd geraakt door drie kogels van het kaliber 7,65. Eén raakte haar in de rechtervoorarm, een tweede in het aangezicht en een derde in het hoofd. Ook zij overleed heel snel.

Uit de analyses van de wapendeskundigen blijkt ook dat Emanuel Riva, Miriam Riva en Alexandre Strens werden neergeschoten met de revolver die hoofdverdachte Mehdi Nemmouche bij zich had toen hij op 30 mei 2014 in Marseille werd gearresteerd.

De kalasjnikov die hij in zijn bezit had, bleek dan weer het wapen te zijn waarmee Dominique Sabrier was neergeschoten. Op die kalasjnikov werd ook het DNA van Nemmouche aangetroffen. Op de revolver zat zijn DNA niet, maar daarop zaten dan wel weer twee vingerafdrukken van de man.

Dag voor aanslag in Joods Museum

Nemmouche zou de dag voor de aanslag in het museum geweest zijn. Dat blijkt tenminste uit bewakingsbeelden van het museum, zo staat ook in de akte van beschuldiging. Op de beelden van de bewakingscamera’s van het Joods Museum duikt op 23 mei 2014, rond 15.30 uur een man op die een kort gesprek heeft met museummedewerker Strens en vervolgens vertrekt. De man draagt een donker kostuum met een lichtkleurig hemd en een das met lichte en donkere kleuren.

Die beelden zijn herhaaldelijk geanalyseerd en vergeleken met bewakingsbeelden van de aanslag en andere elementen van het dossier. Daaruit blijkt dat de man die op 23 mei te zien is qua fysionomie overeenkomt met de dader van de aanslag, en zijn haarkleur, -implanting en coupe overeenstemt met het haar van Nemmouche. De kleren van de man op 23 mei lijken ook sterk de kleren die Nemmouche aanhad bij zijn arrestatie in Marseille, net als zijn schoenen. Die schoenen vertonen ook een zekere gelijkenis met de schoenen van de schutter.

Een verdere analyse door een speciale dienst van de federale politie wees bovendien uit dat de man die op 23 mei te zien is, overeenkomt met de foto’s van Nemmouche, dat de dader van de aanslag dezelfde man is als degene die op 23 mei te zien is, en dat de man die in Marseille is opgepakt, dezelfde is als de man die op 23 mei te zien is.

Uitgebreid kennis gemaakt met dossier

In twee dagen hebben de juryleden nu uitgebreid kennis kunnen maken met het lijvige dossier. Ze vernamen in detail hoe de schutter te werk ging en hoe de speurders kort na de feiten de link legden met de in Marseille opgepakte Nemmouche. Die zou bij medebeschuldigde Bendrer hebben gevraagd om een wapen te regelen. Over de contacten tussen de twee zit er veel materiaal in het dossier. Ook over de criminele jeugd van de twee beschuldigden kwamen de juryleden al heel wat te weten.

Dinsdag gaat het proces verder met de lezing van de akte van verdediging door de advocaten van Nemmouche. Daarna volgt de ondervraging van de beschuldigden. Nemmouche heeft tot nu toe vooral gezwegen en zijn advocaten zeggen dat ze zijn onschuld tijdens het proces willen bewijzen. Het is afwachten of Nemmouche aan zijn ondervraging zal willen meewerken.

De advocaten van Bendrer hebben geen akte van verdediging voorbereid, maar ze stonden er wel op om de jury nog even aan te spreken. Meester Gilles Vanderbeck hamerde erop dat de akte van beschuldiging enkel de elementen bevat die tegen Bendrer pleiten. “In de debatten en de getuigenverhoren zullen een groot aantal elementen een ander licht laten schijnen over de zaak”, stelde hij.

Na de ondervraging krijgen de juryleden het onderzoek in detail uitgelegd tijdens de passage van tientallen getuigen, experts en speurders. De laatste getuigenverhoren zouden op 12 februari plaatsvinden, waarna de pleidooien en het beraad van de jury kunnen starten. Als alles vlot verloopt, zou het proces moeten afgelopen zijn voor het begin van de krokusvakantie, op vrijdag 1 maart.