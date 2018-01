Schutter fitnessmoord krijgt zes jaar effectief, ouders slachtoffer zwaar aangeslagen FT

10u17 118 RV/Belga De 20-jarige Antwerpenaar Elias K. werd dodelijk getroffen. Rechts: zes mannen stonden terecht, van wie drie voor doodslag. De schutter die de 20-jarige Antwerpenaar Elias K. met één schot om het leven bracht, moet zes jaar achter de tralies. De openbare aanklager had vijftien jaar cel gevorderd, maar volgens de rechter werd de doodslag uitgelokt. De schietpartij die in augustus 2016 plaatsvond op straat in het West-Vlaamse Dadizele wordt ook wel de 'fitnessmoord' genoemd.

De Ieperse rechters hebben zich deze ochtend uitgesproken in het dossier van de zogenaamde fitnessmoord. Schutter Tom K. krijgt vijf jaar effectief voor doodslag op Elias K. (20) en nog eens twaalf maanden voor drugsfeiten. Volgens de rechters was er sprake van uitlokking. K. moet ook ruim 50.000 euro morele schadevergoeding betalen aan de nabestaanden van het slachtoffer.

De overige beklaagden krijgen celstraffen of een werkstraf. West-Vlaming Sven V. krijgt twaalf maanden effectief voor drugsbezit en nog eens twaalf maanden voor wapenbezit. Ook Leander W. krijgt een gevangenisstraf van twaalf maanden voor drugsinbreuken en acht maanden voor wapenbezit. Maxim K., die als eerste een wapen trok, krijgt een jaar effectief. Hij was niet aanwezig tijdens de pleidooien eind november. Ilyas S. krijgt de gunst van de werkstraf (120 uur). Hij heeft zijn voorwaarden nageleefd.

De rechter oordeelde nog dat er geen sprake was van bendevorming. De geplande ripdeal van de Antwerpenaren, onder wie het slachtoffer, is wel bewezen.

Henk Deleu De ouders en grootouders van Elias waren zwaar aangeslagen door de milde straf.

Op 15 augustus 2016 wilde het West-Vlaamse ‘Kartel 13’, bestaande uit Tom K. en Leander W. uit Moorslede en Sven V. uit Menen, een kilogram weed verkopen aan drie Antwerpenaren. De deal had aanvankelijk moeten plaatsvinden in een woning, maar verhuisde naar de Audi A5 van de Antwerpenaren. Daar liep het uit de hand. De drie West-Vlamingen waren wantrouwig en hadden een geladen vuurwapen mee. Toen de 20-jarige Elias K. met een matrak begon te zwaaien, trok K. het vuurwapen en schoot één keer. Elias werd dodelijk getroffen. Zowel het ‘Kartel 13’ als de twee Antwerpse kompanen van het slachtoffer vluchtten, zonder hulp te bellen.

Per ongeluk

Schutter Tom K. heeft tijdens de pleidooien altijd volgehouden dat hij per ongeluk vuurde. Het was volgens hem de eerste keer dat hij en zijn makkers een dergelijke deal sloten en hij had nooit eerder een wapen gehanteerd. Hij vermoedde dat het wapen geladen was, al weet hij niet wie er de kogels had ingestoken. "Ik richtte mijn wapen enkel om af te schrikken. Het was nooit de bedoeling om te schieten en zeker niet om te doden. Ik moet mijn vinger onbewust om de trekker hebben gelegd", klonk het in oktober.

Henk Deleu De moeder van het slachtoffer zoekt troost bij meester Kris Luyckx.

Henk Deleu Bloedvlekken op straat in Dadizele. De ripdeal vond plaats in de auto van de Antwerpenaren, maar liep compleet uit de hand. Het slachtoffer werd achtergelaten.