Schuldige van moord op Belgische para's vraagt asiel aan in België

09 augustus 2018

Bron: Belga

De Rwandees Bernard Ntuyahaga, die in 2007 door het hof van assisen tot 20 jaar cel veroordeeld werd voor zijn aandeel in de moord op tien Belgische para's in Kigali in 1994, heeft zijn celstraf volledig uitgezeten en heeft na zijn vrijlating uit de gevangenis in België asiel aangevraagd. Dat bevestigt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vandaag op Twitter. Ntuyahaga zit nu in een gesloten centrum.