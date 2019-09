Schuldeisers eisen 74 miljoen euro van failliete Jeroen Piqueur ADN

19 september 2019

17u46

Bron: Belga 0 De schuldeisers van de voormalige Optima-topman Jeroen Piqueur, die persoonlijk failliet verklaard werd, hebben zich momenteel aangemeld voor een bedrag van 74 miljoen euro, waarvan ongeveer de helft schulden die overlappen met de failliete Optima Bank. Dat bleek vandaag voor het Gentse hof van beroep, waar gepleit werd over de cruciale persoonlijke verbintenis van 20 miljoen euro die Piqueur aanging uit zijn persoonlijk vermogen. Volgens zijn echtgenote moet die verbintenis nietig verklaard worden, maar de curatoren van de Optima Bank verzetten zich daartegen.

In eerste aanleg werd beslist dat de garantiestelling van 20 miljoen euro die Piqueur deed aan de Optima Bank, overeind bleef. Volgens Piqueur kaderde de garantie in de afbouw van Optima Bank, en moest hij zijn engagement niet nakomen omdat het faillissement zou uitgelokt zijn door de Nationale Bank van België (NBB). Een video-opname die de NBB in 2014 maakte waarin Piqueur de garantiestelling van 20 miljoen euro aanvaardt, zou volgens hem ook aantonen dat het geld niet van toepassing zou zijn bij een faillissement.

Echtgenote

De vrouw van Piqueur had aan de familierechtbank de nietigverklaring gevraagd van de verbintenis van garantiestelling, omdat de 20 miljoen zowel aan Piqueur als aan haar zou toebehoren en zij er geen toestemming voor gegeven had. De rechtbank wees die vraag af, omdat het om een eenzijdige verbintenis ging waardoor het belang van de familie niet in gedrang is gekomen.



Piqueur en zijn vrouw gingen in beroep, en hun advocaat Matthias Storme vroeg vandaag opnieuw de nietigverklaring van de persoonlijke verbintenis. “De wetgever heeft in dit soort situaties het gezin willen beschermen. Het gaat hier om een gezinsbelang van 20 miljoen euro, dat kom je niet vaak tegen”, stelde Storme. “De Nationale Bank probeerde wetsontwijking te organiseren, dat was de manifeste bedoeling. De bank liet meneer Piqueur een voorgetikte tekst tekenen. (..) Hij mocht niet buitengaan voor er getekend werd. De NBB wou hem niet de kans geven dat hij overleg pleegde met zijn echtgenote.”

Jacht

De curatoren van de failliete Optima Bank verzetten zich daartegen, maar de curatoren van het persoonlijk faillissement van Jeroen Piqueur stelden dat hij niet meer over het geld beschikt. “Er zijn momenteel voor 74 miljoen euro schuldeisers aangemeld”, stelde de curator. “Een bedrag van 38 miljoen overlapt met het faillissement van Optima Bank, maar wat het actief betreft komen we nooit aan 20 miljoen. Er is wel het inbeslaggenomen jacht, maar het is onduidelijk of dat meneer Piqueur toekomt.” De Rubeccan, die te koop stond voor 9,8 miljoen euro, werd vorig jaar verkocht en het geld werd gestort op de rekening van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring.

Jeroen Piqueur en zijn vrouw waren aanwezig op de zitting maar ze kwamen niet aan het woord. Na afloop wou Piqueur geen commentaar geven op de procedure.

De uitspraak valt op 17 oktober.