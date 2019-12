Schuld Franse gemeenschap stijgt meer dan de helft tegen 2024 TT

04 december 2019

14u36

Bron: Belga 0 De rechtstreekse schuld van de Franse gemeenschap zal tegen 2024 met zowat 54 procent stijgen tot meer dan 11 miljard euro. Dat heeft minister van Begroting Frédéric Daerden (PS) bekendgemaakt in het parlement van de Franse gemeenschap.

Kort na zijn aantreden had minister Daerden al aangegeven dat de Franse gemeenschap, die al jaren rode cijfers voorlegt, ook deze legislatuur niet opnieuw met een evenwicht zou aanknopen. De financiering van het zogenaamde Excellentiepact - een ambitieus onderwijsprogramma - speelt daarin een belangrijke rol.

Daerden gaf aan dat hij gebruik wil maken van de historisch lage rente. Over de evolutie van de schuld had de minister tot nu toe nog geen voorspellingen gemaakt. Die verdubbelde de vorige legislatuur al tot iets meer dan 7 miljard euro. De duidelijkheid kwam er vandaag in de bevoegde commissie van het parlement van de Franse gemeenschap.

Met de opeenvolgende begrotingstekorten tot eind 2024 in het verschiet zal de schuld bij constant beleid toenemen tot ruim 11 miljard euro. De verhouding tussen de schuld en de inkomsten neemt toe van 69 procent naar 95,7 procent, dus dichtbij de kritische drempel van 100 procent. Volgens voormalig Begrotingsminister André Antoine (cdH), die nu op de oppositiebanken zit, komt de schuld boven de 12 miljard euro uit, en dus ook boven de 100 procent-drempel, indien men de geconsolideerde schuld meetelt.

