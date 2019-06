Schuld Franse gemeenschap explodeert TT

18 juni 2019

09u23

Bron: Belga 40 De schuldgraad van de Franse gemeenschap is aan het exploderen. Dat blijkt uit cijfers van de universiteit van Namen die in Le Soir staan. In 1999 bedroeg de schuld nog 3 miljard euro, dit jaar is dat 8 miljard en over vijf jaar zou de schuld verder stijgen tot 12 miljard euro.

De Franse gemeenschap investeert traditioneel veel in onderwijs, maar kampt met een steeds groter tekort op de begroting en een steeds meer oplopende schuldgraad, toont studiewerk van het Centre de recherches en économie régionale et politique économique van de Naamse universiteit aan. In 2019 zou het tekort 192 miljoen euro bedragen, maar het zou stijgen naar 614 miljoen in 2020, 674 miljoen in 2021, 728 miljoen in 2022, 780 miljoen in 2023 en 855 miljoen in 2024.

Onderzoekster Élodie Lecuivre zegt dat de situatie van de Franse gemeenschap des te delicater is omdat ze zelf weinig kan doen. Ze beschikt namelijk zelf niet over een fiscale capaciteit.

Toch toont uittredend minister van Begroting André Flahaut zich niet al te ongerust. "Wij hebben de toestand van onze schuld recent nog laten analyseren", zegt hij. "En eerlijk: de conclusies zijn gunstig en geruststellend. De situatie is onder controle. Wij denken dat ze elk jaar zal verbeteren.”

