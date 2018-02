Schuine daken en altijd gericht op het zuiden: dit architectenbureau wil resoluut komaf maken met bouwclichés KVDS

Bron: Eigen Berichtgeving 0 Ook plannen voor een nieuwe woning? En hebt u daarbij gekozen voor een schuin dak en een oriëntering op het zuiden? Dan bent u niet alleen, want volgens het Aalterse Architectenburo Berkein gaan veel Belgen voor zulke features. Hoewel ze niet altijd de beste keuze zijn, zo klinkt het. Met Batibouw in het vooruitzicht doet het kantoor een oproep om komaf te maken met enkele hardnekkige bouwclichés.

1. Het schuine dak

Wie ons land doorkruist, kan het niet ontkennen: heel wat huizen hebben een schuin dak. Ook de meer recentere en modernere exemplaren. Terwijl er volgens architect Geert Berkein niets mis is met een plat dak. “Het is niet alleen een kwestie van esthetiek, er zijn ook praktische voordelen aan verbonden”, zegt hij. “Zonnepanelen kan je bijvoorbeeld veel makkelijker installeren op een plat dak. Ze werken op die manier zelfs efficiënter.”

2. De slaapkamer op de gelijkvloerse verdieping

Bouwlustigen die de vijftig gepasseerd zijn krijgen het vaak als raad mee: installeer een extra slaapkamer op de benedenverdieping voor als je wat minder mobiel wordt. Maar ook dat is volgens Berkein niet altijd het beste idee. “Een traplift kan evenveel soelaas bieden en is een stuk efficiënter. Het is bovendien goedkoper dan een extra slaapkamer die allicht nog een hele tijd leeg zal staan en zo een nutteloze ruimte is. Je slaapkamer op de bovenverdieping is trouwens altijd groter en beter uitgerust, omdat je meestal plant om die langer te gebruiken dan die beneden.”

3. Een zuidelijke oriëntatie

Het is voor velen een van de eerste dingen die ze zich afvragen als ze een stuk bouwgrond kopen: waar staat de zon? Want ons huis moet op het zuiden gericht zijn, voor zo veel mogelijk licht en warmte. “Maar een huis op het noorden heeft ook zijn voordelen”, aldus Berkein. “Je zal er de temperatuur binnen veel makkelijker constant kunnen houden. Zeker als je vloerverwarming hebt, want dan schijnt de zon niet steeds op de grond, die alle warmte bijhoudt.”