Schrik voor poederbrieven is zelden terecht, maar antrax-paniek na 9/11 zindert nog altijd na

Hoe vijf doden in de VS ook twee decennia later voor paniek blijven zorgen

Guy Van Vlierden

02 januari 2019

17u28

0

Bij Theo Francken bleek het meel te zijn en in het Leuvense gerechtsgebouw waarschijnlijk gips van renovatiewerken dat in de brievenbus viel. De paniek die een poederbrief veroorzaakt, is zelden terecht. Maar daarom niet minder begrijpelijk.