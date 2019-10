Schrik van de prik? Ga samen op ‘donordate’ deze week 1 op de 5 Vlamingen geeft geen bloed uit angst of onzekerheid HAA

28 oktober 2019

07u39

Bron: Rode Kruis Vlaanderen 0 Halloween 1 op de 5 mensen durft geen bloed te geven uit angst of onzekerheid. Maar 1 op de 3 bloeddonoren laat zich wél overtuigen door een familielid, vriend of kennis. Dat blijkt uit onderzoek van Profacts in opdracht van Rode Kruis-Vlaanderen. En dus lanceert de organisatie een nieuwe campagne: #donordate.

De #donordatecampagne loopt in de week van Halloween, vanaf vandaag tot 31 oktober, met als hoogtepunt de allereerste Nacht van het bloed op 31 oktober. De twaalf donorcentra zijn dan open tot 21.30 uur, om ook drukbezette donoren of donoren met andere werkroosters de kans te geven om langs te komen.

Alle donoren die tijdens deze Halloweenweek langskomen met hun partner, vriend, familielid, … worden extra in de watten gelegd. De donorcentra en de attentie na donatie worden voor de gelegenheid in een Halloweenkleedje gestopt.

“De herfstvakantie is traditioneel een periode waarin donoren andere dingen aan hun hoofd hebben dan bloed, plasma of plaatjes doneren”, zegt Ine Tassignon, woordvoerder van Rode Kruis-Vlaanderen.

“Boswandelingen maken, pretparken bezoeken of een tripje plannen om de batterijen weer even op te laden. Vooral het lange weekend van 1 november maakt dat het soms akelig rustig is in onze donorcentra en op onze mobiele bloedinzamelingen, en dat is dan weer nefast voor onze bloedvoorraad.”

Met de #donordate en de nocturne op Halloweenavond hoopt de organisatie donoren te motiveren om toch langs te komen. Om alles vlot te laten verlopen, raadt het Rode Kruis aan om een afspraak te maken.

“Wie er deze editie niet bij kan zijn, kan alvast de week van Valentijn rood omcirkelen op de kalender”, verklapt Tassignon nog. “Dan staat de volgende #donordate-week gepland.”