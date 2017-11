Schrijver Louis Verbeeck (85) overleden

In Hasselt is schrijver Louis Verbeeck overleden. Verbeeck, die 85 jaar werd, is vooral bekend van zijn cursiefjes die hij jarenlang voorlas op de radio.