Schrijnwerker (59) uiterst kritiek na val van trapladder mvdb

02 mei 2018

11u49

Bron: Het Belang van Limburg 1 Een schrijnwerker uit Hasselt is vorige zaterdag levensgevaarlijk gewond geraakt bij een arbeidsongeval in het Vlaams-Brabantse Kortenberg.

Eddy Houben (59) viel in een nieuwbouwwoning van een trapladder en kwam zeer ongelukkig op zijn hoofd terecht. Gisteren was zijn toestand nog uiterst kritiek, meldt Het Belang van Limburg.

Houben was in een huis in opbouw aan een houten trap aan het werken en stond daarbij op een trapladder. Om een nog onbekende reden verloor hij zijn evenwicht. Hij kwam enkele meter lager met zijn hoofd op de harde vloer terecht. Een ambulance en mug-team brachten hem naar het UZ van Leuven. Zijn toestand is nog steeds uiterst kliniek. Het Leuvense parket onderzoek het ongeval.