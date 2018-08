Schrijfster Tine Mortier is racisme in Vlaanderen beu en verhuist naar Costa Rica: "Voor ons is het genoeg geweest" Redactie

13 augustus 2018

12u57

De West-Vlaamse schrijfster Tine Mortier, bekend van kinderboeken als Zoeperman, is het racisme in ons land beu en verhuist van Avelgem naar Costa Rica. Mortier is gehuwd met een man uit Ecuador; haar man en hun drie kinderen krijgen geregeld te maken met racisme, zo meldt de VRT.

"Soms gaat het om heel kleine dingen", zegt Mortier aan Radio 2 West-Vlaanderen. "Zoals mensen die ostentatief aan de andere kant van de straat gaan lopen als mijn man passeert. Soms is het heel expliciet: uitgescholden worden op straat, steeds weer eruitgepikt worden bij politiecontroles, geweigerd worden in sommige horecazaken."

Ook hun kinderen worden geconfronteerd met racisme. "Het gaat zo ver dat ze mij sommige dingen niet vertellen omdat ze niet willen dat ik me te veel zorgen maak."

De schrijfster heeft de situatie in de 22 jaar dat ze gehuwd is achteruit zien gaan. "De discriminatie en het racisme worden steeds erger", zegt ze. "En het gebeurt overal in Vlaanderen." Daarom verhuist het gezin op 1 september naar Costa Rica. "Een grote stap. We hebben erover nagedacht of dit niet neerkomt op vluchten. Maar voor ons is het genoeg geweest."