Schrijfster Margot Vanderstraeten leefde tussen ultraorthodoxe joden en kreeg ook geen hand van mannen: "Verontwaardiging mag. Maar probeer hem ook te begrijpen" PHILIPPE GHYSENS

17 april 2018

16u01

Bron: EIGEN BERICHTGEVING 18 “Je mag verontwaardigd zijn, maar het is interessanter proberen te begrijpen waarom hij vrouwen geen hand geeft. Je kunt niet verwachten dat alle mensen hetzelfde zijn,” zegt schrijfster Margot Vanderstraeten, die jarenlang deel uitmaakte van de joodse gemeenschap, en er het boek Mazzel tov over schreef.

Als jonge twintiger ging Margot Vanderstraeten in 1987 aan de slag bij de joods-orthodoxe familie Schneider in Antwerpen. Ze was er jarenlang studiebegeleidster van de vier kinderen van het gezin. Vanderstraeten kent de joodse gemeenschap door en door. Ze bundelde haar herinneringen in het boek Mazzel tov, een bestseller met 40.000 verkochte exemplaren. Vorige week won ze nog de E. du Perronprijs en ze voorzag ook Dan Zollmanns foto’s van Chassidische joden op de expo BUREN2018 in de Kazerne Dossin (tot eind augustus) van tekst en uitleg.

“Een van de eerste ervaringen tijdens mijn kennismaking met de familie Schneider destijds, was ook de weigering om mij de hand te schudden”, vertelt de schrijfster. “Als ik toen zoals iedereen had gereageerd en had gezegd: ‘het hoeft voor mij niet’, dan was het nooit tot onze vriendschap gekomen.”

Was je verontwaardigd omdat een man weigerde je een hand te geven?

“Ja, dat was ook mijn eerste reactie. Ik had daar inderdaad moeite mee. Ik begrijp de context van die houding vandaag beter. Ik was toen nog jonger en radicaler en heel links! Maar je geraakt verder als je aan die gevoelens voorbijgaat en je terechte verontwaardiging achter je laat. Het is heel normaal dat je zo reageert, maar dan moet je verder: een brug slaan. Anders kom je nooit tot een dialoog.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN