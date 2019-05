Schrijf jouw school in voor ‘Rode Neuzen School’ en win exclusief optreden van Niels Destadsbader ‘Wereldpers’ verwelkomt leerlingen van eerste Rode Neuzen School in Willebroek Tim Van der Zeypen HAA

28 mei 2019

14u20 6 ‘Rode Neuzen Dag’, de goeddoelactie van VTM, Qmusic, HLN en Belfius, wil dit jaar van zoveel mogelijk scholen in Vlaanderen een ‘Rode Neuzen School’ maken. Alle scholen die zich nog voor de zomer inschrijven voor de actie, maken kans om een exclusief optreden van Niels Destadsbader te winnen.

De vierde editie van ‘Rode Neuzen Dag’ zet dit jaar in op het mentaal, fysiek en sociaal weerbaarder maken van jongeren in Vlaanderen. De actie sluit af met een grote slotshow op 29 november 2019.

Een tijdje geleden werd ‘Rode Neuzen School’ gelanceerd in de hoop om dit jaar zoveel mogelijk Vlaamse scholen in Vlaanderen te betrekken bij ‘Rode Neuzen Dag’. Tijdens de Qmusic-ochtendshow van Sam De Bruyn, Heidi Van Tielen en Wim Oosterlinck breidde de actie nóg wat verder uit. Alle scholen die zich nog voor de zomer inschrijven bij de actie, maken kans om een exclusief optreden van Niels Destadsbader te winnen.

“Ik ben er zeker van dat jongeren zullen laten zien dat ze er zijn voor elkaar. Eén school krijgt er alvast de plezantste dag van het schooljaar voor terug”, reageert de Vlaamse zanger. “Daar zal ik, samen met mijn band, persoonlijk voor zorgen”.

Scholen die zich nog willen inschrijven kunnen dat doen op rodeneuzendag.be. Op maandag 3 juni kondigt Rode Neuzen Dag een nieuw optreden aan dat de deelnemende scholen kunnen winnen.

De leerlingen van het GO! Atheneum in Willebroek beleefden vanochtend alvast een plezante start van hun schooldag. Het atheneum was de eerste school die zich had ingeschreven voor de actie en werd daarom in de bloemetjes gezet. De scholieren werden verwelkomd met een rode loper en de voltallige ‘wereldpers’, onder leiding van Qmusic-presentator Sean Dhondt. “Hiermee wilden wij hen bedanken”, luidde het.

Van VTM en Qmusic tot zelfs CNN: alle cameraploegen tekenden present en duwden bij aankomst van de leerlingen meteen een microfoon, camera of fototoestel onder hun neus. De leerlingen van de Campus Vaartland van de GO! Atheneum Willebroek waren erg onder indruk van de actie. “We wisten dat er iets op komst was, maar dit had ik nu niet echt verwacht”, vertelt 17-jarige Nina. “Het was best vreemd, maar ik vond het wel en erg leuk initiatief.”

Welke acties GO! Atheneum in Willebroek zal doen om geld in te zamelen voor ‘Rode Neuzen Dag’ is nog niet bekend. Volgens de directie wordt er momenteel wel volop gebrainstormd om acties te bedenken. “Het is belangrijk om deel te nemen aan deze actie. We hebben dus niet lang moeten twijfelen”, vertelt directrice Petra Colin. “Om het goede doel te steunen, willen wij graag ons steentje bijdragen.”