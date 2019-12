Schoonmakers en notarisbedienden starten jaar met minder loon HLA

30 december 2019

17u47

Bron: Belga 0 De lage inflatie van de voorbije maanden heeft tot gevolg dat de arbeiders uit de schoonmaaksector - die niet via dienstencheques tewerkgesteld worden - het jaar dreigen te starten met iets minder loon. Ook de notarisbedienden dreigen vier maanden lang die negatieve indexering doorgerekend te krijgen. Dat blijkt uit berekeningen van hr-dienstverlener SD Worx.

De lage inflatie van vooral de maanden september, oktober en november leidt tot een negatieve indexering voor de arbeiders in de schoonmaaksector. Het gaat om vele tienduizenden werknemers. Hun loon kan daardoor in januari heel licht zakken, met 0,02 procent. In dat paritair comité worden de lonen bovendien maar tweemaal per jaar geïndexeerd: in januari en juli. Gevolg: de negatieve indexering geldt voor de schoonmakers en -maaksters zes maanden lang.

De werkgevers zijn overigens niet verplicht om de negatieve index toe te passen. "Sommige werkgevers passen de negatieve indexering niet toe, omdat het uit hr-standpunt niet erg verstandig is. Ook al is de daling miniem, symbolisch is het belangrijk. Loon dat daalt, stuit immers op heel wat weerstand", klinkt het bij SD Worx.

Voor alle duidelijkheid: het gaat niet om het personeel dat is tewerkgesteld met dienstencheques. Die vallen onder een ander paritair comité.

Notarisbedienden

Negatieve indexering is niet de regel. Normaal evolueren onze lonen mee omhoog met de stijging van de levensduurte, maar bij negatieve of lage inflatie kan dat mechanisme in sommige sectoren ook in omgekeerde richting werken. En dalen de lonen dus.

Dat is in januari niet alleen het geval voor de schoonmaaksector, maar ook voor het kleinere paritair comité van de notarisbedienden. Voor hen geldt - als hun werkgevers dat toepassen - een negatieve indexering van -0,04 procent, becijferde SD Worx. De notarisbedienden dreigen vier maanden lang die negatieve indexering doorgerekend te krijgen.

Het schoonmaakpersoneel en de notarisbedienden werden de voorbije maanden al voorafgegaan door onder meer de sectoren van de arbeiders uit de petroleumnijverheid en -handel, de arbeiders en bedienden in de gas- en elektriciteitsbedrijven en het bankpersoneel. Al die sectoren kenden de voorbije maanden al een negatieve indexering.