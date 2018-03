Schoonmaker maakt naaktfoto's in doucheruimte KBC-bank na middagsessie fitness HR

06 maart 2018

19u17

Bron: Belga 13 In Leuven is een ex-werknemer van een schoonmaakbedrijf veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel wegens voyeurisme. Hij had een werkneemster van KBC in Leuven na een middagsessie fitness in de doucheruimte van de bank naakt gefotografeerd . Hij ontkende, maar camerabeelden en badgegegevens deden hem de das om.

Het slachtoffer maakte op 25 november 2016 tijdens de middagpauze gebruik van de fitnessruimte van haar werkgever. Die is gelegen in de fietsenstalling van het gebouw. Na afloop merkte ze in de doucheruimte voor vrouwen een flits. Boven de douchewand kwam een gsm-toestel te voorschijn. De vrouw deed aangifte bij de preventiedienst van de bank. Tijdens het onderzoek door de dienst interne controle werden camerabeelden en badgegegevens geanalyseerd.

Zo kwam Y.A. (41) uit Leuven in beeld. Als werknemer van het schoonmaakbedrijf Atalian Global Services had hij op het moment van de feiten als enige toegang tot de kleedkamer voor vrouwen. De man beweerde dat hij in de fietsenstalling de voorraad poetsproducten ging nakijken en dat hij nooit in de doucheruimte was geweest.

Badgegegevens

Uit de analyse van beelden en gegevens bleek dat hij welgeteld één minuut na de vrouw de fietsenstalling had betreden. Niemand anders had een badge gebruikt. De camerabeelden in de doucheruimte waren van slechte kwaliteit. Maar op de buitencamera kwam A. duidelijk herkenbaar in beeld. De beklaagde werd inmiddels ontslagen door zijn werkgever. Het slachtoffer kreeg een schadevergoeding van 500 euro.