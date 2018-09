Schoonmaakbedrijf stuurt 7.000 poetsvrouwen gratis naar psycholoog LIEVE VAN BASTELAERE

24 september 2018

18u07

Bron: Eigen berichtgeving 0 Poetsvrouwen staan onder zo'n zware emotionele druk dat Het Poetsbureau zijn 7.000 werknemers binnenkort gratis naar de psycholoog zal laten gaan. Een primeur in de sector. Zo hoopt de CEO van het bedrijf natuurlijk ook het ziekteverzuim naar beneden te halen.

Dienstencheque-werknemers hebben zo'n harde job dat het ziekteverzuim er bijzonder hoog is: 12% tegenover 5,1% in andere sectoren in 2014 (de meest recente cijfers). "Het absenteïsme ligt het hoogst in de schoonmaaksector", zegt ook Jo Mellemans, CEO van Het Poetsbureau. "De meeste werknemers zijn vrouwen die vaak in een erg complexe thuissituatie zitten, bijvoorbeeld na een echtscheiding. Naast hun job moeten ze ook nog het huishouden runnen. Ze komen uit de iets lagere klasse van de maatschappij en hebben het financieel moeilijk. Werk als poetsvrouw vinden ze makkelijk, want dat is een knelpuntberoep."

