Schoondochter ontdekt vervelende spandoek voor burgemeester op kerk Paul Bruneel

12u50

Bron: eigen berichtgeving 0 Paul Bruneel Op het hellend dak van de kerk van Leffinge, de woonplaats van Middelkerks burgemeester Janna Rommel-Opstaele, werd afgelopen nacht een spandoek opgehangen met daarop 'Rommel = Rommel Zwijn'.

Het was de schoondochter van de burgemeester die het deze morgen opmerkte en haar verwittigde. De politiediensten en de brandweer kwamen ter plaatse om het spandoek te verwijderen. De burgemeester zelf was er niet goed van: “Alle respect en fatsoen voor de politiek in onze gemeente is zoek. Dit schaadt ook het imago van onze gemeente. Als iemand iets wil aankaarten staat mijn deur altijd open voor dialoog", zegt Janna Rommel-Opstaele.