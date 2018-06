Schooljaar eindigt in mineur in Sinaai door brand Kristof Pieters

29 juni 2018

11u03

Bron: Eigen berichtgeving 0 De Sint-Catharinaschool in Sinaai heeft het schooljaar in mineur afgesloten. De voorbije nacht heeft er namelijk een brand gewoed.

Die werd pas deze ochtend rond 7 uur vastgesteld toen een leerkracht wat vroeger arriveerde om nog wat in orde te brengen voor de laatste schooldag. Vannacht rond 1 uur was het brandalarm al een keer afgegaan, maar toen werd er niks verdacht opgemerkt en werd het alarm uitgeschakeld. Het hele schoolgebouw, dat pas vier jaar oud is, is beschadigd door rook en roet.

De precieze oorzaak is nog niet gekend. De leerlingen worden voorlopig op de speelplaats opgevangen.