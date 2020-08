Schooljaar begint met evaluatie alle leerlingen TT

24 augustus 2020

08u50

Bron: Belga 3 Hoe groot is de inhoudelijke en emotionele schade bij leerlingen na de lockdown? Daarop moet elke lagere en secundaire school in september snel een antwoord vinden. De onderwijskoepels sturen aan op extra klassenraden. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen.

Volgens de onderwijskoepels moet elke leerling - van kleuters tot achttienjarigen - bij de start van het schooljaar getest worden. "Na het uitzonderlijke vorige schooljaar is het cruciaal dat leerkrachten de leerlingen breed in beeld brengen", zegt Raymonda Verdyck, af­gevaardigd bestuurder van het GO!-onderwijs. "Leerkrachten moeten er rekening mee houden dat er grote verschillen kunnen zijn op het vlak van kennis, vaardigheden en welbevinden."

Experts zijn het erover eens dat grote groepen leerlingen tijdens de coronaperiode leerachterstand hebben opgelopen en met emotionele problemen geconfronteerd werden. Maar hoe groot de schade is, weet voorlopig niemand. "Daarom zullen scholen in september peilen naar de cognitieve en mentale toestand van elke leerling", benadrukt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. "Pas als de eventuele achterstand is opgemeten, kan naar een doel toegewerkt worden."

De screening in september heeft niet als doel om leerlingen te heroriënteren of als eerste toets te ­dienen. "We willen de leerlingen met de meeste zorgen en noden in kaart brengen om ze correct te kunnen begeleiden", aldus Alain Noëz, van de pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Het GO! zegt dat de screening "gepersonaliseerd en samen leren moet mogelijk maken".

In de praktijk zullen veelal leerlingvolgdocumenten opgemaakt worden en - waar mogelijk - klassen anders georganiseerd worden. De koepels pleiten voor een ­extra klassenraad om met de informatie aan de slag te gaan. Die klassenraden vinden idea­liter na enkele weken plaats. "De emotionele staat en de thuissituatie in kaart brengen zal tijd vragen", aldus Noëz.