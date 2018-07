Schoolfeest filmen? Eerst iedereen toestemming vragen

Redactie

06 juli 2018

09u10

Bron: belga

0

Vanaf volgend schooljaar staat in de reglementen van de scholen van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs dat iedereen die op foto's of filmpjes in beeld komt toestemming moet geven voor die beelden. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad.