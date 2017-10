Schooldirecteur die N-VA'ers vergeleek met nazi's vrijgesproken TVPG HR

10u30 0 Ronny De Coster Eddy De Smet speelde na de uitlatingen zijn functie als directeur kwijt. Eddy Desmet, ex-schooldirecteur van een basisschool in Ronse, is vrijgesproken voor laster. De man riskeerde een jaar cel voor een scheldmail en uitlatingen waarbij hij N-VA'ers vergeleek met nazi's en collaborateurs. Na een klacht van drie leden van N-VA Ronse, werd de man doorverwezen naar de correctionele rechtbank van Oudenaarde. Die heeft hem deze ochtend vrijgesproken.

Zo'n twee jaar geleden, op 5 september 2015, schoot Eddy Desmet, directeur van de basisschool van het Gemeenschapsonderwijs in Ronse in een colère over de aanpak van de asielcrisis. Hij tikte een vlammende e-mail naar Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA). "N-VA staat voor mij gelijk aan 'NAZI' en afgietsels van oorlogsmisdadigers", schreef hij. Ook suggereerde hij dat kinderen van N-VA'ers niet welkom waren op zijn school, omdat "N-VA'ers hem doen denken aan 'GESTAPO-ers'".



De raad van bestuur van de scholengroep degradeerde hem tot leerkracht als tuchtstraf voor de nazivergelijkingen, waardoor hij zijn job als directeur kwijtspeelde. Eind 2015 dienden drie leden - de OCMW-voorzitter, de voorzitter en een schepen - van N-VA Ronse een klacht in wegens laster en eerroof.



Homans

Minister Homans liet vroeger al weten dat zij met deze rechtszaak niks te maken had. "Deze rechtszaak is een persoonlijke actie van de N-VA van Ronse. Ik heb in september 2015 mijn punt gemaakt dat uitspraken in die zin 'not done' zijn. Voor de rest is deze kwestie voor mij al lang case closed."