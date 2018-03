Schoolbus moet uitwijken en belandt in berm in Ham RTZ

22 maart 2018

08u35

In Kwaadmechelen in het Limburgse Ham is vanmorgen een schoolbus gekanteld. Het voertuig moest vermoedelijk uitwijken voor een tegenligger. De bestuurder zat gekneld, en moest door brandweerzone Zuid West Limburg bevrijd worden.

