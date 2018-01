Schoolbus brandt uit in Kalmthout: niemand aan boord MDR/SPS

29 januari 2018

11u01 0

Aan de Vogelenzangstraat in Kalmthout is een schoolbus helemaal uitgebrand. De bus stond warm te draaien toen de motor in brand vloog. De brandweer kwam ter plaatse, maar kon niet verhinderen dat de bus volledig uitbrandde. Er was niemand aan boord.

Enkele jaren geleden is op dezelfde plek een bus van dezelfde firma uitgebrand.