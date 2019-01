School vrijgesproken na klacht van ouders van gepest meisje Wouter Hertogs Arno Van Hauwermeiren

08 januari 2019

11u34

Het Heilig Hartcollege in Halle is door de Brusselse correctionele rechtbank vrijgesproken nadat de ouders van een gepest meisje klacht hadden ingediend. De ouders eisten een schadevergoeding van 3.000 euro, omdat de school niet voldoende zou opgetreden hebben tegen de pesters. Ze eisten ook dat de school zou worden veroordeeld voor belaging.

“De school heeft veel inspanningen gedaan om de pestproblematiek op te lossen”, zei de rechter. “Er was wel onenigheid met de ouders over de manier waarop, maar van belaging is geen sprake. Als er al fouten zijn gemaakt door de school moet dit door de burgerlijke rechtbank beoordeeld worden.”

De pesterijen zouden begonnen zijn toen het meisje, Y. V., in het vijfde leerjaar zat in het Heilig Hartcollege. Zo zouden gesprekken tussen medeleerlingen stilgevallen zijn toen zij erbij kwam en zou het meisje geïntimideerd zijn toen zij een taak afmaakte en haar klasgenoten niet. Het meisje veranderde van richting, maar ook daar stopte het pesten naar verluidt niet. Ze bleef uiteindelijk op doktersvoorschrift thuis en werkte enkel haar stage af. Intussen veranderde de tiener van school.

Volgens de ouders werd de directie van het Heilig Hartcollege van in het begin ingelicht over de pesterijen maar heeft ze die klachten nooit ernstig genomen. Het meisje zou enkel op weerbaarheidscursus gestuurd zijn terwijl de pestende leerlingen niet of nauwelijks werden aangepakt. Ook is er sprake van interne mails waarin personeelsleden van de school de situatie omschreven als “de soap Y. wordt de horror Y.”