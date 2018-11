School uit Schoten veroordeeld na afwijzing van leerling met Down TMA

13 november 2018

06u45

Bron: Belga, Gazet van Antwerpen 2 Een basisschool uit Schoten die de ouders van een leerling met Down adviseerde om een andere school te zoeken, is vorige week door de rechter veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding. De rechtbank achtte de school van de jongen schuldig aan intimidatie. Dat meldt het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia.

De nu tienjarige Maxim volgde al jaren les op de Sint-Lutgardisschool. In mei 2016, Maxim had toen bijna het eerste leerjaar afgemaakt, kregen zijn ouders te horen dat ze maar beter uitkeken naar een andere school. Na een rondvraag van de directie was namelijk gebleken dat geen enkele leerkracht het zag zitten om de extra zorg voor Maxim er nog bovenop te nemen. Enkel de zorgleerkrachten. Unia daagde de school daarop voor de rechter en kreeg gelijk. Sint-Lutgardis moet een morele schadevergoeding van 650 euro aan Unia betalen.



"Deze uitspraak is belangrijk en heeft een grote precedentwaarde. Het is namelijk de eerste keer dat een rechter duidelijk maakt dat scholen niet op eigen houtje kunnen beslissen om leerlingen met een handicap te weigeren. Vandaag gebeurt dat geregeld", verklaarde directrice Els Keytsman van Unia. Volgens het gelijkekansencentrum blijkt uit onderzoek dat ouders van kinderen met een handicap gemiddeld meer dan vijf scholen aanspreken voor hun kind ingeschreven kan worden.

De leraars wilden hem wel opvangen, maar konden niet omdat ze voor een eigen klas staan. Pieter-Jan Fierens

In een reactie aan Gazet van Antwerpen nuanceert de advocaat van de school, Pieter-Jan Fierens, de precies omstandigheden. “Plots vielen de twee stagiaires die anders Maxim persoonlijk begeleidden, weg. Er was dus een alternatief nodig. Er kwam een rondvraag bij de leerkrachten naar hoe de school zoiets kon organiseren. De leraars wilden hem wel opvangen, maar konden niet omdat ze voor een eigen klas staan.”

Weigering onder tafel

De rechter erkende dat de school de leerling niet formeel weigerde in te schrijven voor het volgende leerjaar, maar ze gaf de ouders wel het advies om op zoek te gaan naar een andere school. Dat komt neer op een "weigering onder tafel", luidt het vonnis. De rechter was voorts van mening dat de school de rechten van het kind heeft geschonden door de ouders op zo'n manier te intimideren. Ook toonde de instelling niet aan dat de gevraagde aanpassingen voor de jongen onredelijk waren en ging ze niet na welke redelijke aanpassingen de drempels kunnen wegnemen.

Nog volgens de rechter legde de school te veel de nadruk op wat de leerling niét kan en op de problemen voor de leerkrachten. Het "M-decreet neemt inclusie als uitgangspunt voor alle kinderen die door een beperking niet zomaar de lessen in het gewoon onderwijs kunnen volgen. Het is niet aan de school om eenzijdig te oordelen dat de leerling beter af zou zijn in het buitengewoon onderwijs", aldus het vonnis.

Maxim zelf zit ondertussen in het vierde leerjaar én in een gewone school.