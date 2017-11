School in Lessen ontruimd wegens explosiegevaar HA

11u54 0 Google De school in Lessen is ontruimd en de brandweer is ter plaatse. In Lessen, in de provincie Henegouwen, is het koninklijk atheneum deze voormiddag ontruimd omdat in de kelder van de gebouwen een explosief product werd aangetroffen. De brandweer is ter plaatse.

De hulpdiensten van Lessen kregen vanochtend rond 10 uur een oproep dat er een verdacht product was gevonden in een van de kelders van het atheneum. De brandweer was snel ter plaatse. "In de kelder vonden de pompiers 100 gram van een chemisch product. Het gaat om een zuur in kristalvorm dat makkelijk ontploft", luidt het bij de dispatching van de hulpdiensten.

De gebouwen werden onmiddellijk ontruimd en er werd een veiligheidszone ingesteld. De brandweer was om 11 uur nog steeds ter plaatse.